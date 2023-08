Alors que La Vuelta 2023 s’élance ce samedi 26 août de Barcelone, voici le profil et la présentation des 21 étapes de cette 78ᵉ édition.

Du 26 août au 17 septembre 2023, La Vuelta 23 sera composée de 21 étapes et couvrira une distance totale de 3 153.8 km.

4 étapes de plaine

2 étapes de plaine avec une arrivée au sommet

6 étapes accidentées

7 étapes de montagne

1 CLM par équipes et 1 CLM individuel

2 journées de repos

Le parcours de La Vuelta 2023

Samedi 26 août / 1ʳᵉ étape (CLM par équipes) : Barcelone → Barcelone (14,8 km)

Pour la deuxième fois de son histoire, la Vuelta prendra son départ à Barcelone. La capitale espagnole accueillera le contre-la-montre par équipes inaugural de cette 78ᵉ édition, avec un parcours particulièrement urbain de 14,8 kilomètres.

Dimanche 27 août / 2ᵉ étape : Mataró → Barcelone (181,8 km)

La deuxième étape sera longue de 181,8 kilomètres entre de la ville de Mataró et Barcelone, avec une arrivée aux portes du stade olympique Lluís Companys. À moins de 4 kilomètres de l’arrivée, des bonifications seront attribuées au sommet du castell de Montjuic (0,9 km à 9,4%).

Lundi 28 août / 3ᵉ étape : Súria – Arinsal-Andorre (158,5 km)

Troisième jour de course et déjà une première étape de montagne. Après un départ depuis Súria, les coureurs se dirigeront vers l’Andorre avec l’ascension du Coll d’Ordino (17,3 km à 7,7%) puis la montée finale vers Arinsal (8,3 km à 7,7%), à 1914 mètres d’altitude.

Mardi 29 août / 4ᵉ étape : Andorre-la-Vieille → Tarragone (184,6 km)

Les coureurs repartiront depuis Andorre-La-Vieille et prendront la direction du sud. Malgré deux ascensions de troisième catégorie dans les 60 derniers kilomètres, on devrait assister à un sprint dans les rues de Tarragone.

Mercredi 30 août / 5ᵉ étape : Morella → Burriana (186,2 km)

Comme la veille, l’issue de cette 5ᵉ étape devrait se décider au sprint. La seule difficulté montagneuse de la journée se trouve à 50 kilomètres de l’arrivée et ne devrait pas désorganiser les équipes de sprinter pour reprendre l’échappée du jour dans le final. Jeudi 31 août / 6ᵉ étape : La Vall d’Uixó → Observatoire de Javalambre (183,1 km)

Deuxième étape de montagne de cette Vuelta 2023 au programme de ce sixième jour de course. Les coureurs partiront de La Vall d’Uixó et prendront la direction de l’Observatoire de Javalambre, où les favoris se disputeront la victoire finale sur les pentes du Pico del Buitre (10,9 km à 8%).

Vendredi 1ᵉʳ septembre / 7ᵉ étape : Utiel → Oliva (200,8 km)

Plus de 200 kilomètres attendent les coureurs, mais aucune difficulté au programme de cette 7ᵉ étape. Entre deux étapes de montagne, les favoris vont pouvoir récupérer dans le peloton tandis que les sprinters se disputeront la victoire d’étape à Oliva.

Samedi 2 septembre / 8ᵉ étape : Denia → Xorret de Catí (165 km)

Une étape exigeante attend les coureurs avec 5 ascensions tout au long des 165 kilomètres entre Denia et Xorret de Catí. L’arrivée sera jugée 3 kilomètres après le sommet de la dernière ascension du jour, Xorret de Catí (3,9 km à 11,4%), qui devrait faire des dégâts.

Dimanche 3 septembre / 9ᵉ étape : Carthagène → Caravaca de la Cruz (184,5 km)

Nouvelle étape vallonnée au programme de ce neuvième jour de course avec l’ascension Puerto Casas de la Marina Perdiz après avoir parcouru 50 kilomètres. La montée finale de l’Alto Caravaca de la Cruz (8,2 km à 5,5%) est irrégulière avec des passages à 20%.

Lundi 4 septembre : Premier jour de repos

Mardi 5 septembre / 10ᵉ étape (CLM individuel) : Valladolid → Valladolid (25,8 km)

Unique contre-la-montre individuel de cette Vuelta 2023. Long de 25,8 kilomètres autour de Valladolid et sans aucune difficulté sur le parcours, les purs spécialistes de l’exercice en solitaire se disputeront la victoire. Filippo Ganna et Remco Evenepoel seront les favoris.

Mercredi 6 septembre / 11ᵉ étape : Lerma → Laguna Negra (163,2 km)

Entre Lerma et Laguna Negra, cette 11ᵉ étape sera longue de 163,2 kilomètres. Si les 150 premiers kilomètres sont sans aucune difficulté, l’arrivée sera jugée au sommet de La Laguna Negra Vinuesa (6,5 km à 6,8%), avec une rampe finale à 11%.

Jeudi 7 septembre / 12ᵉ étape : Olvega → Saragosse (150,6 km)

Une étape rapide attend les coureurs, qui partiront de d’Olvega à près de 1000 mètres d’altitude, direction Saragosse au terme de 150,6 kilomètres de course. Avec aucune difficulté répertoriée, on voit mal comment cette étape pourrait échapper aux sprinters.

Vendredi 8 septembre / 13ᵉ étape : Formigal → Col du Tourmalet (134,7 km)

Ce sera l’une des étapes les plus attendues de cette Vuelta 2023. Hormis les quatre premiers kilomètres, l’étape aura lieu dans son intégralité en France. Les coureurs grimperont le col d’Aubisque (16,5 km à 7,1%), le col de Splandelles (10,3 km à 8,3%) avant une arrivée sur les pentes du Tourmalet (18,9 km à 7,4%) depuis Luz-Saint-Sauveur.

Samedi 9 septembre / 14ᵉ étape : Sauveterre de Béarn → Larra-Belagua (156,2 km)

Pas de répit pour les coureurs. Au lendemain du Tourmalet, une nouvelle étape de montagne les attend avec l’ascension de deux cols hors catégorie à mi-parcours : le col Hourcère (11,1 km à 8,7%) et le Puerto de Larrau (14,9 km à 8%) avant une arrivée jugée au sommet du Puerto de Belagua (9,5 lm à 6,3%).

Dimanche 10 septembre / 15ᵉ étape : Pampelune → Lekunberri (158,3 km)

Pour clôturer cette deuxième semaine de course, les coureurs auront 158,3 km à parcourir entre Pampelune et Lekunberri. Après deux étapes de montagne, les échappées devraient de disputer la victoire d’étape avec deux ascensions de deuxième catégorie dans le final.

Lundi 11 septembre : Deuxième jour de repos.

Mardi 12 septembre / 16ᵉ étape : Liencres → Bejes (120,1 km)

Au lendemain de la dernière journée de repos, les coureurs s’élanceront pour une étape courte, seulement 120 kilomètres entre Liencres et Bejes. Si les 115 premiers kilomètres ne présentent pas de difficulté, l’arrivée sera jugée au sommet d’une côte de 2ᵉ catégorie : 4,8 km à 8,8%, dont les deux derniers kilomètres à plus de 10% de pente moyenne.

Mercredi 13 septembre / 17ᵉ étape : Ribadesella → Alto de l’Angliru (124,4 km)

Les coureurs auront à affronter deux cols de première catégorie, le Colladiella (7,8 km à 7,1%) et le Cordal (5,4 km à 9,2%), avant d’atteindre les redoutables rampes de l’Angliru (12,4 km à 9,8%). Une étape qui s’annonce décisive dans la lutte pour la victoire finale.

Jeudi 14 septembre / 18ᵉ étape : Pola de Allande → La Cruz de Linares (178,9 km)

Pour la première fois de son histoire, la Vuelta ecaladera le Cruz de Linares (8,3 km à 8,6%). Les coureurs devront même escalader ce col inédit à deux reprises dans les 35 derniers kilomètres. Au lendemain de l’Angliru, il pourrait y avoir des différences. Vendredi 15 septembre / 19ᵉ étape : La Baneza → Iscar (177,1 km)

Après 6 étapes destinées aux puncheurs et aux grimpeurs, les sprinters seront à l’honneur lors de cette 19ᵉ étape. Les 177 kilomètres du parcours entre La Baneza et Iscar sont tout plats et les sprinters les plus frais tenteront de faire la différence d’ans le final.

Samedi 16 septembre / 20ᵉ étape : Manzanares el Real → Guadarrama (207,8 km)

Cette 20ᵉ étape sera aussi la plus longue de La Vuelta avec 208 kilomètres au programme. Plus de 4 000 mètres de dénivelé sont répartis sur dix cols de troisième catégorie. Le tracé est très sinueux et très rapide, il ne laissera aucun répit aux coureurs.

Dimanche 17 septembre / 21ᵉ étape : Hippodrome de la Zarzuela → Madrid (101 km)

Comme sur le Tour de France, cette 21ᵉ et dernière étape sera l’occasion de parader dans les rues de Madrid avant un sprint massif pour clôturer cette 78ᵉ édition de La Vuelta.