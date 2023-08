Barcelone : Nouveau départ, ancienne flamme

Pour la deuxième fois de son histoire, La Vuelta s’élance depuis Barcelone, la mégapole catalane. Remontant jusqu’à la 17e édition en 1962, cette décision évoque un équilibre entre modernité et respect des traditions. Le Pavillon de La Mar Bella, qui autrefois accueillait les compétitions de badminton lors des J.O. de 1992, sert de camp de base, tandis que les puncheurs se préparent pour une arrivée à Montjuich.

Duel au Sommet : Roglic et Evenepoel

Les amateurs de cyclisme attendent avec impatience le face-à-face entre Primoz Roglic, triple vainqueur, et Remco Evenepoel, lauréat de 2022. Leur affrontement à Valladolid, bien que court avec 25 km, ne manquera pas d’électricité. Toutefois, il est probable que la ville de Castille-et-Léon n’ait pas le dernier mot sur le destin de La Roja.

Parcours singulier : Découvertes et Défis

Cette édition introduit des difficultés inédites. Cinq sommets, dont Arinsal en Andorre et la Cruz de Linares dans les Asturies, attendent les coureurs. Chacun d’eux testera la capacité des participants à s’adapter et à conquérir.

Tourmalet et Angliru : Légendes Cyclistes

Le col du Tourmalet et l’Alto de l’Angliru se démarquent. Si le Tourmalet est fréquemment visité par le Tour de France, cette fois, il sera abordé sous un angle différent. La montée du versant ouest, avec ses souvenirs des exploits passés, reste un défi majestueux.

L’Angliru, bien que plus récent dans l’histoire cycliste, est redouté pour ses pentes abruptes. Malgré les avancées technologiques, cette montée reste un véritable juge de paix pour tout coureur.

Stratégie et Suspense

La question qui se pose est celle de la stratégie à adopter : attaquer au Tourmalet et se défendre à l’Angliru, ou l’inverse? Sans oublier la double ascension du Puerto de la Cruz de Linares. Avec une étape éprouvante de plus de 200 km avant l’arrivée, La Vuelta garde son habit de course pleine de rebondissements.

La Vuelta 2023 s’annonce comme une course alliant parfaitement histoire et modernité. Entre cols historiques et nouveaux défis, les coureurs et les fans seront servis jusqu’à la ligne d’arrivée à Madrid.