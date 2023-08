Sur les routes escarpées de la Vuelta a España, Kévin Vauquelin endossera le maillot de leader pour le général. Cristián Rodríguez, lui, se préparera à dompter les étapes de montagne, épaulé par Hugo Hofstetter lors des sprints effrénés. Mathis Le Berre, âgé de 22 ans, s’apprête à vivre l’intensité de son premier Grand Tour, tout comme Vauquelin.

ÉCLAIRAGE PAR THÉO OUVRARD, DIRECTEUR SPORTIF :

« Kévin Vauquelin s’élance dans l’inconnu de la Vuelta a España. Malgré sa jeunesse, ses prouesses en début de saison ne sont plus à démontrer. Cette compétition est pour lui l’occasion de se surpasser dans un contexte moins pressurisant. Il devra appréhender la dynamique du classement général, notre priorité. Toutefois, la récente blessure de Kévin ajoute une touche d’incertitude à cette nouvelle aventure de trois semaines. Si notre regard est tourné vers le général, rien ne nous empêche de viser d’autres exploits pour lui. Rodríguez, épaulé par Élie Gesbert et Michel Ries, se focalisera principalement sur les étapes. Hofstetter, de son côté, aura à cœur de briller lors des sprints, tout en restant alerte lors des étapes à reliefs. Enfin, après une saison 2023 impressionnante, Mathis Le Berre se lance dans ce Grand Tour, une opportunité en or pour capitaliser de l’expérience. »

POINT D’ÉQUIPE PAR SÉBASTIEN HINAULT & MICKAËL LEVEAU :

Kévin VAUQUELIN, 22 ans : Pour cette première sur une épreuve de trois semaines, Sébastien Hinault mise sur le potentiel de Vauquelin, malgré les zones d'ombres qu'une telle compétition peut révéler. Les Grands Tours d'Espagne seront le terrain de jeu pour ses débuts.

Cristián RODRÍGUEZ, 28 ans : Son attachement à la Vuelta, couplé à ses talents en montagne, fait de lui un candidat sérieux pour une victoire d'étape.

Élie GESBERT, 28 ans : Décrit par Hinault comme un « chasseur d'étapes », sa capacité à grimper et à soutenir ses leaders fera la différence en montagne.

Lukasz OWSIAN, 33 ans : Véritable soutien, il mettra son expérience au profit de l'équipe, notamment pour protéger Vauquelin et Rodríguez en montagne.

Michel RIES, 25 ans : Avec un Giro d'Italia dans les jambes cette saison, sa présence sera cruciale pour guider les jeunes du peloton.

Kévin LEDANOIS, 30 ans : Premier voyage en Espagne pour Ledanois, son expertise sera décisive, notamment pour positionner les grimpeurs.

Hugo HOFSTETTER, 29 ans : Sprinteur phare d'Arkéa-Samsic, il sera aussi l'homme à suivre sur les étapes semi-montagneuses.

Mathis LE BERRE, 22 ans : Selon Leveau, la mission de Le Berre est claire : épauler Hofstetter dans les sprints et profiter de l'expérience.

