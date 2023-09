Après 6 étapes destinées aux puncheurs et aux grimpeurs, les sprinters seront à l’honneur lors de cette 19ᵉ étape. Les 177 kilomètres du parcours entre La Baneza et Iscar sont tout plats et les sprinters les plus frais tenteront de faire la différence dans le final.

Nos favoris : Kaden Groves, Alberto Dainese, Juan Sebastian Molano.

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 50 sur Eurosport 1.