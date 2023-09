Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) a remporté, ce jeudi, la 12ᵉ étape de La Vuelta. Les coureurs s’élançaient pour 150,6 kilomètres de course entre Olvega et Saragosse. Dès les premiers hectomètres, deux coureurs ont constitué la bonne échappée du jour : Abel Balderstone (Caja Rural – Seguros RGA) et Jetse Bol (Burgos-BH). Les deux fuyards sont repris à 40 kilomètres de l’arrivée. Comme attendu, c’est un peloton groupé qui va se disputer la victoire dans les rues de Saragosse.

Première victoire pour UAE sur #LaVuelta23 ! Signée Juan Sebastian Molano, lequel n'a pas oublié de remercier son coéquipier Rui Oliveira 🤗 #LesRP pic.twitter.com/VjYJJLErf5 — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 7, 2023

Parfaitement emmené par Rui Oliveira, Juan Sebastian Molano s’impose au sprint. Il devance Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), qui a déclipsé dans l’emballage final, et Boy van Poppel (Intermarché-Circus-Wanty). Au terme d’une journée calme dans le peloton, Sepp Kuss (Jumbo-Visma) conserve le maillot rouge avant l’arrivée au Tourmalet demain. À noter que Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a pris 4″ de bonification en prenant la 2ᵉ place du sprint intermédiaire derrière Kaden Groves.

La réaction de Juan Sebastian Molano

« Je suis très heureux. Merci à mon équipe pour le travail qu’elle a accompli aujourd’hui, elle a été extraordinaire. Cette victoire est pour mon équipe, pour ma famille. Aujourd’hui, l’équipe a travaillé pour moi. Rui [Oliveira] a été parfait, Marc [Soler] aussi. Tout s’est déroulé comme nous l’avions prévu lors de la réunion. Dans le dernier virage à gauche, nous devions déjà être devant, coller aux barrières et lancer le sprint. Je ne savais pas qu’il y avait autant de supporters colombiens à l’arrivée. Ils viennent souvent sur les courses espagnoles et je suis reconnaissant pour leur soutien. Je pouvais entendre les fans crier mon nom. C’est aussi pour eux et j’espère qu’ils apprécieront cette victoire. »

Le classement de la 12ᵉ étape de La Vuelta