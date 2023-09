Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mardi, la 10ᵉ étape de La Vuelta. Au terme de ce contre-la-montre de 25,8 kilomètres dans les rues de Valladolid, le champion d’Italie de la discipline a signé le meilleur temps en 27:39″, à près de 56 km/h de moyenne. Pour son premier contre-la-montre avec le maillot de champion du monde sur le dos, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) prend la deuxième place, à 16″.

Le très très gros chrono de Filippo Ganna ! L'Italien prend la première place provisoire en assommant la concurrence 🚀#LesRP #LaVuelta23 pic.twitter.com/PRP1vsvbAU — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 5, 2023

Du côté des favoris, le champion olympique du chrono Primoz Roglic (Jumbo-Visma) réalise la bonne opération. Le Slovène termine troisième à 36″ de Ganna. Jonas Vingegaard a lui connu un contre-la-montre plus difficile, le Danois est 10ᵉ à 1:17″. Sepp Kuss prend lui la 13ᵉ place à 1:29″ et conserve son maillot rouge de leader. Il compte désormais 26″ d’avance sur Marc Soler (UAE Team Emirates) et 1:09″ sur Remco Evenepoel. Lenny Martinez (Groupama-FDJ) est 5ᵉ à 2:02″.

La réaction de Filippo Ganna

« Je suis très heureux. Après le Giro, gagner ici était un objectif et un rêve. Nous avons encore deux semaines pour essayer encore. Après les championnats du monde, je ne savais pas si l’équipe me voulait ou non pour la Vuelta, mais j’ai beaucoup insisté pour être ici pour G [Geraint Thomas]. C’est incroyable d’être ici. Le parcours était vraiment beau et nous avons eu de la chance avec la météo. J’ai pris beaucoup de plaisir. »

Le classement de la 10ᵉ étape de La Vuelta