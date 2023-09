Primoz Roglic (Jumbo-Visma) s’est imposé avec brio lors de la 8e étape du Tour d’Espagne ce samedi, confirmant son statut de prétendant au titre. Le coureur slovène a distancé Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) dans les ultimes mètres, décrochant ainsi sa 11e victoire sur la Vuelta.

Lenny Martinez (Groupama-FDJ), jusqu’alors porteur du maillot rouge, a dû le céder à Sepp Kuss de Jumbo-Visma, qui a franchi la ligne d’arrivée aux côtés des leaders du jour. Une réalisation qui conforte l’équipe Jumbo-Visma dans sa quête du podium.

Les mots de Primoz Roglic suite à sa victoire

« Je suis ravi de cela. C’est toujours un peu un pari dans un sprint comme celui-ci, mais ça a bien fonctionné« , a déclaré Roglic. « C’était une journée difficile. L’équipe a travaillé incroyablement dur toute la journée et a fait tout son possible pour dépasser le groupe de tête. Je n’avais pas d’autre choix que de gagner. »

Comme Roglic, Kuss a exprimé sa gratitude. « L’équipe a fait un excellent travail, en particulier Robert Gesink. Il a roulé si fort que tout le monde a souffert, et j’ai même commencé à douter un instant si j’avais de bonnes jambes », a déclaré Kuss avec un sourire. « Mais tous les autres gars méritent également du crédit. Je suis sûr qu’ils ont donné à Primoz la motivation pour remporter cette étape. »

Remco Evenepoel s’exprime après sa deuxième place

« J’ai dit à mon équipe aujourd’hui que j’avais besoin qu’ils fassent le plein d’essence dans le premier kilomètre de Xorret de Cati, et qu’après, je suivrais mon propre rythme. Je me sentais bien pendant l’étape. Quand Kuss est parti, je n’ai pas paniqué et je l’ai progressivement fait reculer, sachant qu’il restait encore huit ou dix minutes d’escalade. Ensuite, au sprint, j’ai terminé deuxième, ce qui est vraiment dommage, car je crois vraiment que j’aurais pu gagner, mais le problème, c’est que je pensais qu’il y avait encore un coureur devant. C’était un problème de communication et c’est frustrant, mais c’est comme ça”, a expliqué Remco après son 21e top 3 de la saison.

Juan Ayuso après son podium du jour :

« C’était une étape vraiment difficile. Les jambes ne se sentaient pas bien en milieu de journée mais l’équipe s’est mobilisée autour de moi et a fait un excellent travail. Roglic est l’un des meilleurs au monde dans ce genre de finitions et Remco est rapide aussi, donc être avec eux et ne pas perdre de temps est un bon résultat. »

La compétition continue de s’intensifier à mesure que les étapes s’enchaînent. Les prochains jours promettent des batailles acharnées entre les leaders et leurs équipes respectives.

Le classement de la 8ème étape de la Vuelta