Vainqueur surprise de la 7ᵉ étape de La Vuelta, Geoffrey Soupe (Team TotalEnergies) a signé sa première victoire en World Tour.

« C’est incroyable pour moi, pour l’équipe. Normalement, je ne devais pas disputer La Vuelta mais Alexis Vuillermoz a chuté sur le Tour de l’Ain donc l’équipe m’a sélectionné. Je ne pensais pas qu’il serait possible de gagner une étape parce que les sprints sont très rapides. Aujourd’hui, c’était très nerveux dans le final. Un sprint de Grand Tour, c’est toujours spécial ! Avec Nacer [Bouhanni], on avait gagné plusieurs sprints sur La Vuelta, il y a quelques années. C’était déjà une sensation extraordinaire, beaucoup d’adrénaline. L’emmener et le voir gagner, c’était très excitant. Mais goûter à la victoire pure, c’est indescriptible ».

« Hier, j’étais vraiment en difficulté. J’ai passé un sale moment sur le vélo. J’ai chopé un virus en début de Vuelta qui m’a ralenti. Je vois au jour le jour. J’ai tenté ma chance jusqu’au bout. Dries Van Gestel n’a pas pu sprinter. Mais je savais où il fallait passer dans le dernier virage. J’étais un peu étonné que personne ne revienne derrière. Je me suis dit : ‘Qu’est-ce qui se passe ? C’est mon jour ? »