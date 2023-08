Deuxième de la 6ᵉ étape à Javalambre, Lenny Martinez est le nouveau maillot rouge de La Vuelta pour son premier Grand Tour à 20 ans.

Lenny Martinez devient le plus jeune coureur de l’histoire de La Vuelta à porter le nouveau maillot rouge de leader. Membre de l’échappée XXL lors de la 6ᵉ étape ce jeudi, le coureur de 20 ans a terminé deuxième au sommet du Pico del Buitre, seulement battu par Sepp Kuss. Pour 8 petites secondes, Martinez s’empare du maillot rouge de leader devant l’Américain.

Lenny Martinez :

« C’est vraiment incroyable pour moi. J’avais dans un coin de la tête que ce serait formidable de prendre le maillot et ça s’est passé aujourd’hui. Les plans ont changé parce qu’on avait beaucoup d’avance au pied de la montée finale. C’est grâce à Rudy [Molard] et Michael [Storer] qui ont roulé vraiment très fort toute la journée pour prendre du temps au général et puis jouer la victoire d’étape et le maillot. Ils se sont sacrifiés et je les remercie. Je suis très content d’avoir ce maillot et c’est une course d’équipe. Je n’arrive pas encore à comprendre ce qui m’arrive. C’est une super course. J’ai pensé à ma famille espagnole aussi. »