Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté, ce vendredi, la 13ᵉ étape de La Vuelta. Dans la deuxième ascension du jour, le col d’Aubisque (16,5 km à 7,1%), l’échappée ne parvient pas à se constituer. À l’arrière, Joao Almeida (UAE Team Emirates) et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) sont distancés. Le porteur du maillot blanc est en perdition et accuse déjà près de 2 minutes de retard au sommet de l’Aubisque sur le groupe des favoris. L’équipe Bahrain-Victorious fait la descente avec Damiano Caruso et Mikel Landa. Les deux hommes sont suivis par le leader Sepp Kuss et Jonas Vingegaard. Le quatuor de tête est repris dès les premiers hectomètres du col de Spandelles, sous l’impulsion de l’équipe UAE Team Emirates.

Double attaque de Vingegaard dans l'ascension du Tourmalet ! Le double vainqueur sortant du Tour de France se montre et oblige les autres candidats au sacre à bouger #LaVuelta23 #LesRP https://t.co/2QQv66oPab pic.twitter.com/FjVWVYzGaU — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 8, 2023

Dans l’ascension finale du Tourmalet, Robert Gesink et Wilco Kelderman emmènent le groupe de tête. À 8 kilomètres de l’arrivée, Jonas Vingegaard passe à l’offensive et s’en va seul. Derrière, le maillot rouge Sepp Kuss et Primoz Roglic permettent au Danois de creuser l’écart. Sous la flamme rouge, Sepp Kuss part seul à la poursuite de Vingegaard. À 26 ans, le double vainqueur du Tour de France s’offre une victoire de prestige au sommet du Tourmalet. Il devance ses coéquipiers Sepp Kuss, +30″ et Primoz Roglic, +33″.

😮 Incroyable triplé de la Jumbo-Visma ! Jonas Vingegaard s'impose au sommet du Tourmalet devant le maillot rouge Sepp Kuss et Primoz Roglic dans une 13e étape de #LaVuelta23 marquée par l'énorme défaillance de Remco Evenepoel #LesRP pic.twitter.com/kIdb3kucRu — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 8, 2023

Au classement général, on retrouve désormais trois Jumbo-Visma aux trois premières positions. Sepp Kuss conforte son maillot rouge de leader. L’Américain compte 1:37″ d’avance sur Primoz Roglic et 1:44″ sur Jonas Vingegaard. Juan Ayuso est quatrième à 2:37″, devant Enric Mas, cinquième à 3:06″. Distancé dès les premiers hectomètres du Tourmalet, Lenny Martinez (Groupama-FDJ) a perdu plus de 8 minutes et sort du top 10 au classement général.

La réaction de Jonas Vingegaard

« Je suis tellement heureux… Je ne pouvais pas choisir un meilleur jour. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de ma fille et je voulais absolument gagner pour elle. Je suis tellement heureux et aujourd’hui, je l’ai fait pour elle. Notre plan était de voir si nous pouvions prendre du temps sur nos adversaires aujourd’hui. Et ça a été le cas. Je suis tellement heureux et fier. C’est pour ma fille Frida. [Le triplé sur l’étape et au classement général], je pense que c’est mieux que ce qui était prévu. »

Le classement de la 13ᵉ étape de La Vuelta