Après avoir remporté le Giro et le Tour de France, la Jumbo-Visma tentera de réaliser un triplé historique sur la Vuelta.

Après avoir remporté le Giro d’Italia avec Primoz Roglic et le Tour de France avec Jonas Vingegaard, l’équipe Jumbo-Visma vise à terminer une trilogie unique à la Vuelta a España, en remportant les trois grands tours la même année. Pour réaliser cet exploit, l’équipe sera emmenée par ses deux leaders : Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Les deux hommes pourront compter sur une équipe solide avec l’inépuisable Sepp Kuss, qui va disputer son troisième Grand Tour cette saison, Dylan van Baarle ou encore Wilco Kelderman.

Les 8 coureurs de la Jumbo-Visma pour la Vuelta

Jonas Vingegaard

Primoz Roglic

Sepp Kuss

Wilco Kelderman

Robert Gesink

Attila Valter

Dylan van Baarle

Jan Tratnik

Read what sports director Marc Reef has to say about this strong and versatile team 👇https://t.co/vkppUncALz — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 20, 2023

Marc Reef, directeur sportif de la Jumbo-Visma

« C’est un objectif ambitieux que nous osons déclarer et pour lequel nous pouvons aligner une équipe de huit joueurs très polyvalente et forte en Espagne. Nous sommes prêts à tout avec cette équipe, et j’ai hâte commencer à Barcelone avec ces coureurs. Vingegaard et Roglic commenceront la course tous les deux en tant que nos leaders. Roglic a eu une excellente préparation avec un repos après le Giro puis un entraînement en altitude suivi du Tour de Burgos. Vingegaard a fait une pause après avoir remporté le Tour, mais a ensuite repris l’entraînement, et les signaux que nous avons reçus de lui sont également très bons. Le grand objectif est que l’un d’eux atteigne Madrid avec le maillot rouge. »