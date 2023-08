Une semaine avant la Vuelta, Primoz Roglic a montré qu’il était en forme en remportant la dernière étape et le classement général du Tour de Burgos.

Pour son retour à la compétition après son sacre sur le Giro, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté le Tour de Burgos 2023. Le Slovène avait pris le maillot de leader après avoir remporté la 3ᵉ étape au sprint devant Aleksnadr Vlasov (Bora-Hansgrohe) et Adam Yates (UAE Team Emirates). Ce samedi, lors de la 5ᵉ et dernière étape, Roglic s’est de nouveau imposé au sommet des Lagunas de Neila devant Yates et Vlasov. Quatrième course par étapes de l’année et quatrième victoire au classement général pour Roglic, qui continue son sans-faute une semaine avant la Vuelta. Vlasov prend la 2ᵉ place du général devant Adam Yates, 3ᵉ.

Primoz Roglic fait coup double : à Lagunas de Neila, le Slovène remporte la dernière étape et le classement général du Tour de Burgos ! #lequipeVELO #VueltaBurgos pic.twitter.com/qNrUFMZg3m — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 19, 2023

La réaction de Primoz Roglic

« Malgré le fait que c’était une autre journée chaude, je me sentais bien. En tant qu’équipe, nous avons toujours eu la course sous contrôle. Finalement, c’était à moi de faire un dernier effort. Je suis content d’avoir pu le terminer de cette façon ».

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de Burgos