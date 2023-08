L’équipe Jumbo-Visma a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Tour de Burgos. Primoz Roglic et ses coéquipiers ont été les plus rapides à boucler les 13,1 kilomètres de ce contre-la-montre par équipes, disputé entre Oña et Poza de la Sal. La Movistar prend la deuxième place à 19″ devant l’équipe Bora-Hansgrohe, 3ᵉ à 30″. Contre-performance pour UAE Team Emirates qui prend la 5ᵉ place à 33″ alors qu’elle avait le meilleur temps au premier point intermédiaire. Attila Valter (Jumbo-Visma) s’empare du maillot mauve de leader du classement général.

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Burgos