Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour de Burgos. Au sommet du Picon Blanco, la principale ascension du jour, trois coureurs passent en tête avec les deux grands favoris : Adam Yates (UAE Team Emirates), Primoz Roglic et un invité surprise : Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling Team). Dans la descente, Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) fait la jonction sur la tête de la course tandis que Jay Vine (UAE Team Emirates) est victime d’une chute. Au terme d’un sprint à quatre, Primoz Roglic s’impose à Villarcayo devant Aleksandr Vlasov et Adam Yates. Le Slovène signe sa dixième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.

La réaction de Primoz Roglic

Je suis ravi de cette victoire. L’équipe a fait un travail fantastique en contrôlant l’échappée dès le départ. J’avais en vue cette étape. Mais on ne sait jamais comment une étape va se dérouler. C’était une journée chaude et difficile, mais une partie du travail a été faite quand j’étais au pied du Picón Blanco. Après cela, il s’agissait de terminer le travail de l’équipe. Ma forme est bonne, mais il reste encore deux jours difficiles à venir. J’espère que je pourrai tester à nouveau mes jambes alors ».

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de Burgos