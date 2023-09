Avec la victoire de Sepp Kuss sur La Vuelta, la Jumbo-Visma devient la première équipe à remporter les trois Grands Tours la même saison.

Ce n’était jamais arrivé dans l’histoire du cyclisme. Avec le triomphe de Sepp Kuss ce dimanche à Madrid, la Jumbo-Visma a remporté les trois Grands Tours la même saison. La formation néerlandaise se paie même le luxe de monter sur les trois premières marches du podium de cette Vuelta 2023. C’est l’habituel coéquipier modèle Sepp Kuss qui s’est mué en leader. Maillot rouge dès la fin de la première semaine, l’Américain a répondu présent dès que la route s’élevait. Lors de la dernière étape ce dimanche, la Jumbo-Visma arborait un maillot spécial avec des liserés jaunes, rouges et roses pour célébrer leur triplé historique.

La réaction de Sepp Kuss

« C’est incroyable. Je me doutais que ce serait une étape rapide quand j’ai vu tous ces gars se préparer à attaquer. J’ai plus souffert aujourd’hui que sur l’Angliru. C’était une belle façon de finir. Non, je ne suis pas différent maintenant que j’ai gagné la Vuelta, pas du tout. Je reste moi-même. Ça change une vie, c’est sûr. Je pense que je me souviendrai de cette expérience avec beaucoup de plaisir. Je suis toujours en train de réaliser, je pense que ça va prendre un certain temps. Maintenant, une grande célébration. Ma famille, mes amis sont là, et ce sera vraiment spécial, d’être avec les coureurs et le staff, de raconter les histoires de ces trois dernières semaines. Il y a tellement de souvenirs et de bons moments. »

Remco Evenepoel désigné super combatif

Sur le podium final, Sepp Kuss devance ses coéquipiers, et habituels leaders, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. Derrière, les autres formations n’ont jamais été en mesure d’inquiéter la Jumbo-Visma. Le seul qui semblait en capacité de rivaliser avec l’armada néerlandaise, c’est Remco Evenepoel. Mais le Belge a abandonné toute chance de bien figurer au général le jour de sa défaillance sur l’étape du Tourmalet. Le leader de la Soudal Quick-Step termine tout de même cette Vuelta avec trois victoires d’étape, le maillot de meilleur grimpeur et a été désigné super combatif.

Côté Français, Lenny Martinez aura animé la première semaine en portant le maillot blanc puis le maillot rouge au soir de sa deuxième place au sommet de l’Observatoire de Javalembre. La seule victoire française est celle de Geoffrey Soupe, qui a créé la surprise lors de la 7ᵉ étape en devançant les principaux sprinters. Avec deux victoires d’étape en première semaine, Kaden Groves remporte le maillot vert du classement par points. 4ᵉ du classement général final, Juan Ayuso est le meilleur jeune de cette Vuelta 2023. La Jumbo-Visma termine meilleure équipe de cette 78ᵉ édition.

Le classement de La Vuelta 2023