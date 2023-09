Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté, ce mercredi, la 17ᵉ étape de La Vuelta. En début d’étape, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) attaque à plusieurs reprises pour prendre la bonne échappée. Ils sont finalement trois à l’avant avec Evenepoel, Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step) et Lorenzo Germani (Groupama-FDJ). Dans l’Alto del Cordal, le Belge s’en va seul. Derrière, Marc Soler (UAE Team Emirates) accélère, mais se fait reprendre puis distancer du groupe des favoris. Les Bahrain-Victorious se mettent à rouler et reprennent Evenepoel à l’abord des plus forts pourcentages.

🚀 La fusée Evenepoel décolle ! Mattia Cattaneo a tout donné, l'heure du "contre-la-montre" a sonné pour Remco… S'imposera-t-il au sommet de l'Angliru ? Suivez la 17e étape de #LaVuelta23 sur Eurosport avec #LesRP https://t.co/GNuEt63aqn pic.twitter.com/EH6H6eOleY — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 13, 2023

Dans les plus forts pourcentages, Juan Ayuso (UAE Team Emirates) et Enric Mas (Movistar Team) ne parviennent pas à suivre le rythme de Wout Poels. À 3 kilomètres de l’arrivée, Primoz Roglic accélère et s’en va seul dans le brouillard. Derrière, Mikel Landa est en difficulté et on retrouve trois Jumbo-Visma en tête de course. Le maillot rouge Sepp Kuss est distancé par ses deux coéquipiers à deux kilomètres du sommet. Primoz Roglic s’offre une victoire de prestige au sommet de l’Angliru devant Jonas Vingegaard. Sepp Kuss devance Landa au sprint et prend la 3ᵉ place à 19″. L’Américain conserve son maillot rouge 8″ devant Jonas Vingegaard et 1:08″ devant Roglic.

Nouvelle démonstration de la Jumbo-Visma ! Roglic s'impose à l'Angliru devant Vingegaard, Kuss sauve son maillot rouge pour 8 secondes ! #LaVuelta23 #LesRP pic.twitter.com/Xz0rTokqJX — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 13, 2023

La réaction de Primoz Roglic

« J’ai toujours l’impression qu’en vieillissant, on s’améliore un peu. Ce n’était pas vraiment tactique. Dans la dernière montée, au moment où j’y suis allé, c’est tellement dur et tellement raide… J’ai fait mon propre tempo et la montée a fait la différence. J’ai laissé [Bahrain Victorious] faire le rythme, ils allaient assez vite, et dès que j’ai senti que le rythme baissait un peu, j’ai foncé et j’ai suivi mon propre rythme jusqu’au sommet. J’ai parlé avec Sepp Kuss. Je sais que c’est un sentiment bizarre, mais dans une montée aussi raide, tout le monde va aussi vite que possible et ensuite, on voit. Je lui ai dit : ‘Continue à te battre, continue à croire et tu vas le faire’. »

Le classement de la 17ᵉ étape de La Vuelta