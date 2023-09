Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 18ᵉ étape de La Vuelta. En début d’étape, 14 coureurs ont pris la bonne échappée du jour. À l’avant de la course, on retrouve Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Damiano Caruso (Baharin-Victorious) et l’inévitable Remco Evenepoel. En passant en tête au sommet de toutes les difficultés du jour, le Belge est assuré de remporter le maillot à pois de meilleur grimpeur, à condition de terminer La Vuelta ce dimanche à Madrid.

Dans la première ascension de la Cruz de Linares, Remco Evenepoel accélère et distance, un à un, tous ses concurrents. À 29 kilomètres de l’arrivée, le Belge s’en va seule décrocher sa troisième victoire d’étape de cette Vuelta 2023, la 50ᵉ de sa carrière. Il devance Damiano Caruso et Andreas Kron (Lotto Dstny). Derrière, Mikel Landa (Bahrain-Victorious) a tenté d’attaquer à plusieurs reprises, sans parvenir à distancer Juan Ayuso (UAE Team Emirates). Sepp Kuss conserve son maillot rouge, 17″ devant Vingegaard qui a perdu 9″ sur la ligne.

23 ans et déjà une 5⃣0⃣0e victoire en carrière : Remco Evenepoel s'impose en solitaire à La Cruz de Linares et remporte la 18e étape de #LaVuelta23 ! #LesRP pic.twitter.com/MRYx9PNxnH — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 14, 2023

La réaction de Remco Evenepoel

« J’ai senti que j’étais le plus fort du groupe, je ne devais pas perdre de temps et je devais juste y aller. Les jambes étaient super bonnes aujourd’hui, un peu comme dans la 14ᵉ étape. Je voulais chasser les points [KOM] pour mon maillot, j’ai pris tous les points et ensuite ma troisième victoire d’étape, c’est incroyable de finir La Vuelta comme ça. Après mon mauvais jour à Formigal et au Tourmalet, je devais tourner la page et aller chercher des étapes. J’ai gagné trois des plus belles étapes de cette Vuelta et je prends le maillot de la montagne. C’est une Vuelta extraordinaire, même si le plan pour le général n’a pas fonctionné. Je pense que nous pouvons être très fiers. »

Le classement de la 18ᵉ étape de La Vuelta