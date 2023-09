Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 14ᵉ étape de La Vuelta. Présent dans la bonne échappée du jour, le champion de Belgique a accéléré dès le sommet du col Hourcère, accompagné de Romain Bardet (dsm-firmenich). Derrière, dans le peloton, Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a attaqué dans le Puerto de Larrau, mais n’est pas parvenu à distancer les trois leaders de la Jumbo-Visma.

Four kilometers to go and @EvenepoelRemco is alone at the front after distancing his French companion.

Come on, champ! Let's do this!#LaVuelta23

Photo: @GettySport pic.twitter.com/ucQurbaE69

— Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) September 9, 2023