Plus de deux mois après sa chute et son abandon sur le Tour de France, Romain Bardet sera au départ de la Vuelta ce samedi 26 août.

L’équipe dsm-firmenich vient de dévoiler l’identité des 8 coureurs qui vont prendre le départ de la Vuelta. Romain Bardet, Max Poole ou encore Oscar Onley emmèneront l’équipe lorsque la route s’élèvera tandis qu’Alberto Dainese visera une victoire d’étape lors des arrivées au sprint. La formation néerlandaise aligne une équipe compétitive et jeune avec 4 coureurs qui disputent leur premier Grand Tour : Milesi, Flynn, Onley, Poole.

It's almost time for @lavuelta to 𝘬𝘪𝘤𝘬 𝘰𝘧𝘧 in Barcelona 🇪🇸⚽️

🇫🇷 @romainbardet

🇫🇷 Romain Combaud

🇮🇹 @alberto_dainese

🇬🇧 @seanf1ynn

🇦🇺 @ChrisHamo_

🇮🇹 Lorenzo Milesi

🇬🇧 @OscarOnley

🇬🇧 Max Poole

We're ready to chase our goals and attack those #LaVuelta23 stages! 💯

— Team dsm-firmenich (@TDSM_Firmenich) August 21, 2023