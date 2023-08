Alberto Dainese (dsm-firmenich) a remporté, ce jeudi, la 1ʳᵉ étape de l’Arctic Race of Norway. Au terme de ce premier jour de course, l’Italien s’est imposé au sprint devant le jeune coureur de la Continentale Groupama-FDJ, Noah Hobbs. Clément Champoussin (Arkéa-Samsic) prend la troisième place. Dainese, qui évoluera sous les couleurs de l’équipe Tudor la saison prochaine, signe sa deuxième victoire de la saison et s’empare du premier maillot de leader.

Alberto Dainese remporte au sprint la première étape de l'Arctic Race of Norway ! #lequipeVELO #ArcticRace pic.twitter.com/9M6zJVcfHZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 17, 2023

Le classement de la 1ʳᵉ étape de l’Arctic Race of Norway