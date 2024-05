Après la dernière étape du Tour de France 2024, la Principauté de Monaco accueillera le départ de La Vuelta 2026.

Monaco accueillera le départ officiel de La Vuelta 26. L’annonce a été rendue officielle lors d’une cérémonie organisée au Yacht Club de Monaco. L’accord conclu a été signé par S.E. M. Pierre Dartout, Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, Yann Le Moenner, directeur général d’Amaury Sport Organisation, et Javier Guillén, directeur général de La Vuelta, en présence de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. Après le Portugal, les Pays-Bas et la France, coup d’envoi de la 81ᵉ édition de la course sera à nouveau donné depuis l’étranger.

L’étape inaugurale se déroulera entièrement sur le territoire monégasque, qui accueillera également le départ de la deuxième étape. En 2026, la Principauté de Monaco ajoutera la course espagnole à la liste des grands événements sportifs célébrés dans ses rues. En ce qui concerne le cyclisme, elle a déjà accueilli le Grand Départ du Tour de France en 2009 et jouera à nouveau un rôle clé dans le Tour de France en accueillant le départ du contre-la-montre final qui reliera Monaco et Nice lors de la dernière étape du Tour de France 2024.