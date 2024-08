Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a remporté, ce samedi, la 1ʳᵉ étape de La Vuelta 2024. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 12 kilomètres entre Lisbonne et Oeiras, le champion des États-Unis de la discipline a signé le meilleur temps en 12:35″, à plus de 57 km/h de moyenne. Il devance Mathias Vacek (Lidl-Trek), +02″, et Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), +03″. Le coureur de la formation UAE Team Emirates s’empare du premier maillot rouge.

Le classement de la 1ʳᵉ étape de La Vuelta 2024

