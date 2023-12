Unipublic a dévoilé le parcours de la 79ᵉ édition de La Vuelta, qui débutera le 17 août à Lisbonne et se terminera le 8 septembre à Madrid.

Unipublic a présenté mardi 19 décembre le parcours de La Vuelta 24, qui se déroulera du 17 août au 8 septembre. La course commencera au Portugal, où Lisbonne, Oeiras et Cascais accueilleront les premières étapes. Pour la deuxième fois de son histoire, la course partira du Portugal, la capitale portugaise ayant accueilli le premier départ international de La Vuelta en 1997. C’est un programme varié qui est proposé au peloton de La Vuelta 24 : 2 contre-la-montre individuels, 6 étapes de plaine, 5 étapes de moyenne montagne, 8 étapes de montagne. Par ailleurs, on dénombre 9 arrivées en altitude, dont 3 inédites sur La Vuelta : Yunquera, Cazorla et la pente inédite du Puerto de Ancares.

Le parcours de La Vuelta 2024

1ʳᵉ étape (CLM individuel) : Lisbonne → Oeiras (12 km)

La Vuelta 24 commencera par un contre-la-montre individuel plat de 19 km entre Lisbonne et Oeiras.

2ᵉ étape : Cascais → Ourém (191 km)

La deuxième étape partira de Cascais en direction du nord, vers la ville d’Ourém.

3ᵉ étape : Lousã → Castelo Branco (191 km)

La troisième étape de La Vuelta 24 en terre portugaise se déroulera entre les villes de Lousã et Castello Branco.

4ᵉ étape : Plasencia – Pico Villuercas (167 km)

Après le Portugal, le peloton entrera en Espagne par la région d’Estrémadure. Une étape de montagne se déroulera dans la province de Cáceres, entre Plasencia et Pico Villuercas, qui accueillera à nouveau une arrivée de La Vuelta après l’édition de 2021.

5ᵉ étape : Fuente del Maestre → Sevilla (170 km)

Le lendemain, la course partira de Fuente del Maestre, dans la province de Badajoz, en direction de Séville, la première destination dans le sud.

6ᵉ étape : Jerez de la Frontera → Yunquera (181 km)

Après l’arrivée à Séville, la course continuera avec une étape entre Carrefour Sur, Jerez de la Frontera et Yunquera.

7ᵉ étape : Archidona → Cordoue (179 km)

Le final de l’étape suivante entre Archidona et Cordoue permettra aux sprinters de mesurer leurs forces.

8ᵉ étape : Úbeda → Cazorla (159 km)

Le point d’orgue de cette première semaine de course aura lieu lors de deux étapes qui pourraient marquer le dénouement de la course, d’abord une étape de moyenne montagne entre Úbeda et Cazorla.

9ᵉ étape : Motril → Granada (178 km)

Le neuvième jour de course, une étape de haute montagne attend les coureurs entre Motril et Grenade avec trois cols de première catégorie à grimper.

Première journée de repos

10ᵉ étape : Ponteareas → Baiona (160 km)

La montagne jouera un rôle déterminant au cours de la deuxième semaine de compétition, qui débutera dans la province de Pontevedra avec une étape entre Ponteaereas et Baiona.

11ᵉ étape : Campus Tecnológico Cortizo Padron → Campus Tecnológico Cortizo Padron (164 km)

Le départ et l’arrivée de la 11ᵉ étape auront lieu sur le Campus Tecnológico Cortizo, à Padrón.

12ᵉ étape : Ourense Termal → Estacion De Montana De Manzaneda (133 km)

La Station de ski de Manzaneda, qui a déjà accueilli le peloton féminin de La Ceratizit Challenge by La Vuelta en 2021 (aujourd’hui La Vuelta Femenina by Carrefour.es), accueillera la 12ᵉ étape, avec un départ depuis Orense.

13ᵉ étape : Lugo → Puerto de Ancares (171 km)

La course quittera la Galice lors d’une dernière étape de montagne entre Lugo et le Puerto de Ancares. Dix ans après, ce décor, qui a vu les victoires de Purito Rodríguez en 2012 et d’Alberto Contador en 2014, inaugurera un nouveau versant que La Vuelta n’a jamais emprunté.

14ᵉ étape : Villafranco del Bierzo → Villablino (199 km)

Le weekend arrivera sans pause, avec des étapes dans la province de León, entre Villafranca del Bierzo et Villablino, et aux Asturies, avec un départ d’Infiesto et une arrivée sur le Cuitu Negru tant redouté.

15ᵉ étape : Infiesto → Valgrande-Pajares Cuitu Negru (142 km)

Deuxième journée de repos.

16ᵉ étape : Luanco → Lagos de Covadonga (181 km)

La troisième semaine de course commencera dans le nord, aux Asturies et en Cantabrie. Après le deuxième jour de repos, la dernière semaine de La Vuelta 24 partira de Luanco pour atteindre les Lacs de Covadonga, le col qui détient le record du nombre d’ascensions dans l’histoire de la course.

17ᵉ étape : Arnuero → Santander (143 km)

Le peloton poursuivra son parcours sur la corniche cantabrique lors de la 17ᵉ étape, entre Arnuero et Santander.

18ᵉ étape : Vitoria-Gasteiz → Maestu-Parque Natural de Izki (175 km)

Le peloton de La Vuelta 24 entamera sa descente vers Madrid avec trois étapes entre Vitoria-Gasteiz et Maeztu – Parque Natural de Izki (étape 18), Logroño et l’Alto de Moncalvillo (étape 19) et Villarcayo et Picón Blanco (étape 20). Tant l’Alto de Moncalvillo que Picón Blanco ont récemment été intégrés à La Vuelta et ont été témoins des victoires de Primoz Roglic (2020) et Rein Taaramäe (2021).

19ᵉ étape : Logroño → Alto de Moncalvillo (168 km)

20ᵉ étape : Villarcayo → Picón Blanco (171 km)

21ᵉ étape : (CLM individuel) : Madrid → Madrid (22 km)

Une année de plus, Madrid accueillera la fête finale de La Vuelta, avec un contre-la-montre qui partira de Distrito Telefónica et s’achèvera sur la Gran Vía de Madrid, au pied du bâtiment de Telefónica, en hommage aux 100 ans d’histoire de l’entreprise.