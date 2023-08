Sepp Kuss (Jumbo-Visma) a remporté, ce jeudi, la 6ᵉ étape de La Vuelta. Dès les premiers kilomètres de course, une échappée XXL s’extirpe du peloton. À l’avant de la course, on retrouve plus de 40 coureurs dont plusieurs prétendants au classement général avec Lenny Martinez (Groupama-FDJ), Sepp Kuss (Jumbo-Visma) ou encore Marc Soler (UAE Team Emirates). Ce groupe de tête aura compté plus de 7 minutes d’avance, mais le peloton va réduire l’écart à 4 minutes au pied de l’ascension finale du Pico del Buitre, sous l’impulsion de l’équipe Ineos Grenadiers, Soudal Quick-Step et Movistar.

LENNY MARTINEZ 🇫🇷 NOUVEAU MAILLOT ROUGE ! À 20 ans, le coureur Groupama-FDJ termine deuxième de la 6e étape derrière Sepp Kuss et prend la place de leader de cette Vuelta ! #LaVuelta23 #LesRP pic.twitter.com/gPLMhC2GZ7 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 31, 2023

À 4 kilomètres du sommet, Einer Rubio (Movistar) accélère à l’avant, rapidement rejoint par Romain Bardet (dsm-firmenich), Lenny Martinez et Sepp Kuss. Aérien, l’Américain distance les deux Français et s’en va seul. Derrière, Primoz Roglic se dresse sur les pédales à 3 kilomètres de l’arrivée. Le maillot rouge Remco Evenepoel est distancé tandis que Jonas Vingegaard et Enric Mas reviennent sur le Slovène. Sepp Kuss s’offre une victoire de prestige au sommet du Pico del Buitre devant Lenny Martinez, qui s’empare du maillot rouge. Romain Bardet prend la troisième place de l’étape.

🗣 "Oh c'est incroyable" La première réaction de nouveau maillot rouge de #LaVuelta23, 𝐋𝐞𝐧𝐧𝐲 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐞𝐳 👏#LesRP pic.twitter.com/QIO5V3MwRI — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 31, 2023

Les deux leaders de la Jumbo Roglic et Vingegaard franchissent la ligne 2:52″ après leur coéquipier. Ils reprennent 7″ à Juan Ayuso, 24″ à Enric Mas et 32″ à Remco Evenepoel, qui a bien géré son effort. Au classement général, Lenny Martinez est le nouveau leader, 8″ devant Sepp Kuss. Remco Evenepoel est 9ᵉ à 2:47″ devant Jonas Vingegaard à 2:52″ et Primoz Roglic à 2:57″.

