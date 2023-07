Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) a remporté, ce dimanche, la 21ᵉ étape du Tour de France 2023. Au terme des 115,1 kilomètres de cette dernière étape, disputée entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris, le sprinter belge Jordi Meeus fait parler sa pointe de vitesse et s’offre une victoire de prestige sur les Champs-Élysées. Il devance, à la photo-finish, le maillot vert Jasper Philipsen et Dylan Groenewegen (Team Jayco-AlUla). Meeus signe sa première victoire sur le Tour de France, la deuxième pour l’équipe Bora-Hansgrohe sur cette 110ᵉ édition.

⏪ The last KM of the #TDF2023, and the last Champs-Elysées finish until the #TDF2025, with a surprise winner ⏪ Le dernier KM du #TDF2023, et la dernière arrivée sur les Champs-Elysées jusqu'au #TDF2025, avec un vainqueur surprise. pic.twitter.com/HBZk3rGEoA — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2023

La réaction de Jordi Meeus

« C’est bien sûr le plus beau jour de ma carrière sportive. Ces jours-ci, j’ai vu que mes résultats pouvaient s’améliorer… je suis heureux de l’avoir fait. Je me suis senti très bien toute la journée. Le départ a été facile et, à partir du moment où nous avons mis les gaz, j’ai trouvé que j’avais de très bonnes jambes. Marco Haller a fait un excellent travail pour me positionner. Je me suis placé dans la roue de Pedersen, puis je suis sorti de son couloir et j’ai réussi à devancer tout le monde. C’est incroyable que j’aie pu gagner ici, pour mon premier Tour de France. Le maillot vert l’année prochaine ? C’est encore un autre défi, si l’on considère l’écart qu’il y a avec Jasper. Pour l’instant, je me contente de savourer cette victoire ».

Jonas Vingegaard remporte son deuxième Tour de France

Au terme des trois semaines de course, Joans Vingegaard s’adjuge la 110ᵉ édition du Tour de France. Après deux premières semaines au coude à coude avec Tadej Pogacar, le Danois a fait la différence lors du contre-la-montre de Combloux et sur les pentes du Col de la Loze. Vingegaard conserve son titre et remporte le Tour de France pour la deuxième fois de sa carrière. Comme l’an dernier, Tadej Pogacar prend la deuxième place et remporte le maillot blanc. Adam Yates monte lui sur la 3ᵉ marche du podium. Avec 4 victoires d’étape, Jasper Philipsen s’adjuge le maillot vert tandis que Giulio Ciccone est le meilleur grimpeur du Tour de France 2023.

La réaction de Jonas Vingegaard

« Je me sens fier et heureux, de gagner cette course pour la deuxième fois. C’est totalement fou, avec en plus le nombre de spectateurs danois qui sont venus jusqu’ici. Je dois remercier tous ceux qui m’ont supporté pour que je puisse en arriver là, ma famille, mais aussi le Danemark tout entier. Ça a été un long voyage, et en même temps, c’est passé tellement vite. Jour après jour, cette course a été difficile, mais c’était aussi une belle bataille avec Tadej, je l’ai savourée tous les jours. J’espère bien revenir l’année prochaine pour gagner une troisième fois…. Ou en tout cas essayer. C’est mon plan. »

Le classement de la 21ᵉ étape du Tour de France

Jordi Meeus Jasper Philipsen Dylan Groenewegen

Les maillots distinctifs du Tour de France

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) Giulio Ciccone (Lidl-Trek) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)