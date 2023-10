Jonas Vingegaard est confiant suite à la révélation du parcours du Tour de France 2024, mais redoute la 9ᵉ étape et ses 14 secteurs graviers.

Il sera le grand favori du Tour de France 2024 le 29 juin prochain au départ de Florence. Jonas Vingegaard tentera de remporter la Grande Boucle pour la troisième édition consécutive, mais aura fort à faire contre son rival Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, qui devrait découvrir le Tour, ou encore Primoz Roglic, désormais rival du Danois suite à son départ chez Bora-Hansgrohe. Présent à la présentation du parcours ce mercredi au Palais des Congrès de Paris, Vingegaard se veut plutôt confiant, bien qu’il redoute la 9ᵉ étape de Troyes, où 14 secteurs graviers seront au programme.

🔎 A look at some of the gravel roads of stage 9. Here is the Chemin de Baroville, 2nd sector of the day.

🔎 Un œil sur certains des chemins blancs au programme de l’étape 9 du #TDF2024, avec ici le Chemin de Baroville, 2eme des 14 secteurs du jour. pic.twitter.com/vvIIkwTIw7

