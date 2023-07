Après trois semaines de course, voici nos Tops et nos Flops du Tour de France 2023.

Nos tops

Adam et Simon Yates :

Du doublé lors de la première étape jusqu’à leur 3ᵉ et 4ᵉ place au classement général, les frères Yates ont réalisé un excellent Tour de France. Le vainqueur de la première étape et porteur du maillot jaune Adam est parvenu à grimper sur le 3ᵉ marche du podium. Quant à Simon, il est passé proche de la victoire lors de la première étape, mais aussi lors de la 17ᵉ étape, qui arrivait à Courchevel. Le Britannique a pris une belle 4ᵉ place au classement général.

Cofidis :

Cela faisait 15 ans que l’équipe Cofidis n’avait plus gagné sur le Tour de France. Dès la deuxième étape, Victor Lafay fait le coup du kilomètre et s’impose devant tous les favoris. Lors de la 12ᵉ étape, Ion Izagirre remet ça et permet à l’équipe nordiste de décrocher un deuxième succès sur cette Grande Boucle. Pour couronner le tout, Guillaume Martin prend la 10ᵉ place du classement général. La dernière semaine de l’équipe a été plus délicate avec les abandons d’Anthony Pérez, d’Alexis Renard, de Simon Geschcke et celui sur chute de Victor Lafay.

Carlos Rodriguez :

L’équipe Ineos Grenadiers arrivait sur ce Tour de France avec plusieurs cartes pour le classement général avec Thomas Pidcock, Daniel Felipe Martinez, Carlos Rodriguez ou encore Egan Bernal. Dès les premières étapes, c’est Carlos Rodriguez qui a pris le leadership. Vainqueur d’étape à Morzine devant Pogacar et Vingegaard, l’Espagnol de 22 ans a réalisé un solide Tour de France. Alors qu’il occupait la 3ᵉ place du général, Rodriguez a craqué en dernière semaine. Victime d’une chute sur la 20ᵉ étape, il est tout de même parvenu à terminer 5ᵉ de ce Tour de France 2023. Une belle performance pour Rodriguez, qui n’a que 22 ans.

Nos flops

Groupama-FDJ :

Aucun podium sur les étapes, Gaudu 9ᵉ du général, la Groupama-FDJ a connu un Tour de France délicat. Son leader, David Gaudu visait le podium, mais termine 9ᵉ. Malgré une belle 20ᵉ étape à domicile, Thibaut Pinot ne sera pas parvenu à décrocher une dernière victoire sur le Tour de France. La non-sélection d’Arnaud Démare est d’autant plus dommageable quand on voit que la formation de Marc Madiot n’a pas fait mieux qu’une 4ᵉ place, c’était Thibaut Pinot dès la 1ʳᵉ étape à Bilbao. Hormis le Franc-Comtois, les coureurs de la Groupama-FDJ n’ont pas réussi réellement à peser sur la course. L’équipe française alignait pourtant une équipe qui avait fière allure avec Valentin Madouas, Kevin Geniets ou encore Stefan Küng.

Team dsm-firmenich :

L’équipe DSM arrivait sur ce Tour de France avec des ambitions : Romain Bardet pour le général et Sam Welsford comme sprinter. Victime d’une chute lors de la 14ᵉ étape, l’Auvergnat a abandonné alors qu’il était 12ᵉ du général. Au sprint, Sam Welsford n’est pas parvenu à faire mieux qu’une 10ᵉ place. Rarement représentés à l’avant dans les bonnes échappées, l’équipe DSM aura été très discrète tout au long de cette 110ᵉ édition de la Grande Boucle.

Astana Qazaqstan Team :

Autre équipe World Tour qui a été très discrète : l’équipe Astana. Mark Cavendish est tout de même parvenu à prendre une belle 2ᵉ place à Bordeaux avant d’abandonner sur chute le lendemain. Loin de sa meilleure forme, le leader de l’équipe Alexey Lutsenko n’a pas fait mieux qu’une 7ᵉ place. Comme depuis la saison 2022, l’équipe Astana Qazqstan est dans les dernières positions du classement UCI par équipe. Depuis le départ de Vincenzo Nibali et de Miguel Angel Lopez, la formation kazakh se retrouve sans leader au classement général et peine à exister sur les plus grandes courses.