Victor Lafay (Cofidis) a remporté, ce dimanche, la 2ème étape du Tour de France. Au sommet de la dernière ascension du jour, le Jaizkibel, Tadej Pogacar (UAE Team Emiartes) prend 8″ de bonification devant Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), qui empoche 5″ et Simon Yates (Team Jayco-AlUla) qui prend 2″. Les hommes de tête sont repris dans la descente et on retrouve un groupe composé d’une vingtaine de coureurs à l’avant de la course. Sur ses terres, Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) fait la descente avant d’être rattrapé à 5 kilomètres de l’arrivée.

Victor Lafay attaque sous la flamme rouge et s’envole remporter cette 3ème étape du Tour de France à Saint-Sébastien. Il résiste au retour de de Wout Van Aert et de Tadej Pogacar, qui complètent le podium. Adam Yates (UAE Team Emirates) conserve son maillot jaune, 6″ devant son coéquipier Tadej Pogacar. Il s’agit de la première victoire de l’équipe Cofidis sur le Tour depuis 15 ans.

🇫🇷😍 Victoire française dès la 2e étape du Tour de France ! Victor Lafay l'a fait : une attaque tranchante sous la flamme rouge et le coureur de la Cofidis résiste au retour des cadors pour lever les bras à Saint-Sébastien ! #LesRP #TDF203 pic.twitter.com/5BqL7XbGU4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 2, 2023

La réaction de Victor Lafay

« Quand j’ai fait mon effort, je ne réfléchissais même pas à gagner. Je voyais la ligne, je regardais sur la compteur, 500 mètres, 400 mètres, je voyais les watts qui baissaient, je me dis aller, je vais quand même remonter une dent. Voilà, j’y ai cru jusqu’au bout. C’est un truc de fou. C’est vrai qu’hier, j’étais un peu frustré à l’arrivée. Concrétiser aujourd’hui dès la 2ème étape, c’est un truc de malade ».

Le classement de la 2ème étape du Tour de France