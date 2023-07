Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce lundi, la 3ème étape du Tour de France, disputée entre Amorebieta-Etxano et Bayonne. Seuls deux coureurs ont pris l’échappée : Laurent Pichon (Arkéa-Samsic), élu plus combatif du jour, et Neilson Powless (EF Education-EasyPost), qui a conforté son maillot à poids avant de se relever.

⏪ Relive a hectic final KM for the first sprint stage of the #TDF2023. Jasper Philipsen of @AlpecinDCK is triumphant. ⏪ Revivez le dernier km du premier sprint de ce #TDF2023, avec Jasper Philipsen, de la @AlpecinDCK qui lève les bras pic.twitter.com/vr9nCBIEeQ — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2023

Au terme d’une journée plutôt calme dans le peloton, on a assisté au premier sprint massif de ce Tour de France. Considéré comme l’un des meilleurs sprinters du monde, Jasper Philipsen fait parler sa pointe de vitesse et s’impose pour la troisième fois sur la Grande Boucle. Il devance Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) et Caleb Ewan (Lotto Dstny). Il a fallu plusieurs minutes aux commissaires pour confirmer la victoire de Philipsen, pour un potentiel changement de ligne qui aurait gêné Wout Van Aert. Adam Yates (UAE Team Emirates) conserve son maillot jaune de leader.

La réaction de Japser Philipsen

« C’était intense, mais c’est le Tour de France. Tout le monde va à bloc. Je peux être vraiment heureux avec la performance de l’équipe aujourd’hui. C’était un final délicat, donc j’ai pris le chemin le plus rapide jusqu’à l’arrivée et je suis content de franchir la ligne en premier ».

Le classement de la 3ème étape du Tour de France

Jasper Philipsen Phil Bauhaus Caleb Ewan

Les maillots distinctifs du Tour de France

Adam Yates (UAE Team Emirates) Victor Lafay (Cofidis) Neilson Powless (EF Education-EasyPost) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Laurent Pichon (Arkéa-Samsic)