Neilson Powless compte bien garder son maillot à pois ces prochains jours. Dès la 1ʳᵉ étape du Tour de France samedi, l’Américain était passé en tête de la côte de Vivero, empochant 5 points et sécurisant le maillot de meilleur grimpeur. Présent dans l’échappée lors de la 2ème étape hier, le coureur de l’EF Education Easy-Post est passé en tête des 4 premières difficultés, avant d’être repris à moins de trois kilomètres du sommet de Jaizkibel. Il a accentué son avance en tête du classement et compte désormais 11 points, quatre petites longueurs devant Tadej Pogacar, qui a pris des bonifications et des points au sommet du Jaizkibel.

#TDF2023 | Stage 2 | 46km to go

Neilson’s repping that ⚪️🔴 jersey out there and has extended his lead in the KOM competition. 🚀 2min over the peloton. Let’s go! pic.twitter.com/WVCjFB8UqA

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) July 2, 2023