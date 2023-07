Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce mardi, la 4ème étape du Tour de France 2023. Comme hier, la journée a été relativement calme dans le peloton. Il a même fallu attendre plus de 100 kilomètres pour que deux hommes prennent l’échappée du jour : Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën team) et Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic). Les deux fuyards ont été repris à 25 kilomètres de l’arrivée. Comme attendu, on a assisté à un sprint massif sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro. Parfaitement lancé par Mathieu Van der Poel, Jasper Philipsen signa sa deuxième victoire en des jours. Il devance Caleb Ewan (Lotto Dstny) et Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Victime d’une chute, Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) n’a pas pu disputer le sprint.

⏪ A chaotic final KM on the Circuit de Nogaro, but that didn't stop Philipsen claiming a 2nd stage win. Relive it now ⏪ Un final chaotique à Nogaro, mais ça n'a pas empêché Philipsen d'aller chercher une seconde victoire. Revivez là ici !#TDF2023 @JasperPhilipsen pic.twitter.com/A8EUD8Q1eG — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2023

La réaction de Jasper Philipsen

« C’était très serré. C’était une étape facile, tout le monde voulait garder de l’énergie pour les Pyrénées demain. Il y a eu des chutes autour de moi, j’espère que tout le monde va bien. C’était un final stressant avec beaucoup de virages. Je commençais à avoir des crampes, je suis content d’avoir tenu jusqu’à la ligne ».

Le classement de la 4ème étape du Tour de France

Jasper Philipsen Caleb Ewan Phil Bauhaus

Les maillots distinctifs du Tour de France

Adam Yates (UAE Team Emirates) Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) Neilson Powless (EF Education-EasyPost) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team)