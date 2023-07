Le sprinter de l’équipe Cofidis Bryan Coquard a pris la 4ème place lors de la quatrième étape du Tour de France sur le circuit de Nogaro.

Deux jours après la victoire de Victor Lafay, l’équipe Cofidis continue de jouer les premiers rôles. 10ème hier, Bryan Coquard a terminé 4ème ce mardi lors de la quatrième étape du Tour de France. Bien emmené par Alexis Renard et Axel Zingle, victime d’une chute dans le final (Il souffre de brulures sur le côté droit), « Le Coq » revient sur sa performance.

« Ce n’était pas vraiment un sprint idéal pour moi. Malgré tout, on a bien travaillé, Alexis et Axel ont super bien travaillé et c’est forcément de bon augure pour la suite. On s’était dit qu’il fallait y aller si on avait l’ouverture, il fallait y aller pour ne rien regretter. C’est ce qu’Alexis a essayé de faire. Sur une arrivée un peu plus compliquée et un peu plus tard sur le Tour de France, je pense que je peux être un peu plus frais que les autres sprinteurs. »