Jai Hindley (Bora-hansgrohe) a remporté, ce mercredi, la 5ème étape du Tour de France. La bonne échappée a mis de nombreux kilomètres à se constituer en début d’étape et c’est finalement un groupe de 36 coureurs qui parvient à se détacher. Parmi ces coureurs, on retrouve l’un des prétendants au classement général, l’Australien Jai Hindley. Dans la dernière ascension de Marie-Blanque, Hindley s’envole vers la victoire en distançant son dernier concurrent, le grimpeur autrichien Felix Gall (AG2R Citroën Team). Après avoir effectué les 20 derniers kilomètres en solitaire, Hindley s’impose à Laruns et s’empare du maillot jaune. Sur la ligne, il devance Giulio Ciccone (Lidl-Trek) et Felix Gall.

Vingegaard fait craquer Pogacar

Derrière, dans le groupe des favoris, UAE imprime un gros train sur la première partie de Marie-Blanque. Dans les derniers kilomètres, la Jumbo-Visma prend le relais et fait exploser le groupe. C’est à ce moment que Vingegaard décide d’attaquer. Derrière, Pogacar ne peut pas y aller et laisse filer le Danois, avant d’être repris par le groupe Adam Yates/David Gaudu. Sur la ligne, le Danois reprend 1:04″ au groupe des favoris et à Tadej Pogacar. Au classement général, Jai Hindley prend le maillot jaune et compte 47″ d’avance sur Vingegaard et 1:03″ sur Ciccone.

La réaction de Jai Hindley

« Ce n’était pas vraiment le plan d’aller dans l’échappée, j’ai juste improvisé pour essayer de faire une belle course. Je me suis retrouvé dans l’échappée et à ce moment-là, je me suis dit que je pouvais donner le maximum pour essayer de gagner du temps au classement général. Ensuite, j’ai pensé à aller batailler pour l’étape, et au final, j’ai les deux, avec ce superbe Maillot Jaune ! C’est incroyable, je n’ai pas de mots. Tout le monde en rêve, et moi, je regarde le Tour depuis que j’ai 6 ans alors c’est presque inimaginable. Je dispute mon premier Tour de France alors c’est difficile de se présenter avec de très grandes ambitions. Malgré tout, je suis quand même venu pour être compétitif. »

Le classement de la 5ème étape du Tour de France

Jai Hindley Giulio Ciccone Felix Gall

Les maillots distinctifs du Tour de France

Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) Felix Gall (AG2R Citroën Team) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Wout Van Aert (Jumbo-Visma)