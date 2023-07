Nouvelle étape pyrénéenne au programme de ce 6ème jour de course et première arrivée au sommet de ce Tour de France 2023 à Cauterets-Cambasque. Les coureurs s’attaqueront au Col d’Aspin (12 km à 6,5%), au mythique Tourmalet (17,1 km à 7,3%), classé hors catégorie, et à la montée finale de Caueterets-Cambaque (16 km à 5,4%). Si le début de l’ascension est roulant, les derniers kilomètres seront plus exigeants, avec plus de 10% de pente moyenne sur certaines portions. Les favoris devraient se disputer la victoire d’étape à moins que le peloton ne laisse filer l’échappée.

Nos favoris : Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Simon Yates.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 55 sur France 3 et Eurosport.