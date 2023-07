Vainqueur de la 6ème étape du Tour de France, Tadej Pogacar reprend la deuxième place du classement général, à 25 secondes de Vingegaard.

Cette 6ème étape du Tour de France 2023 a tenu toutes ses promesses ! Après le coup de force de Jonas Vingegaard hier, Tadej Pogacar a répondu au Danois en s’imposant au sommet de Cauterets-Cambasque, 24 secondes devant le leader de la Jumbo-Visma. Si Vingegaard s’empare du maillot jaune, Tadej Pogacar réduit l’écart et remonte 2ème au général, à 25″.

Tadej Pogacar : « C’est ma 10ᵉ victoire d’étape… attention Mark Cavendish, je me dirige vers toi ! On ne peut pas dire qu’hier j’étais mort, j’ai même été plutôt bon, mais Jonas était meilleur que moi. Heureusement j’avais de très bonnes jambes aujourd’hui et j’ai pu suivre assez correctement dans le Tourmalet. Dans la dernière montée, j’étais prêt à attaquer à 4 kilomètres, mais on m’a dit dans l’oreillette d’attendre un peu et c’était mieux. Je ne regrette pas de pas être parti plus tôt parce que j’aurais pris le risque d’exploser. J’étais un peu inquiet hier, c’est un vrai soulagement, à la fois d’avoir gagné et d’avoir repris du temps. Je me sens mieux ».