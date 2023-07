Japser Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce vendredi, la 7ème étape du Tour de France. Simon Gugliemi (Arkéa-Samsic) a longtemps ouvert la route en solitaire lors de ce 7ème jour de course. Mais dans le final, il est rejoint puis distancé par un duo : Nans Peters (AG2R Citroën Team) et Pierre Latour (Team TotalEnergies). Les deux hommes seront, à leur tour, repris à 5 kilomètres de l’arrivée. Comme attendu, ce sont les sprinters qui auront le dernier mot dans les rues de Bordeaux. Intouchable, Jasper Philipsen s’impose devant Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) et Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty). Le maillot vert décroche sa troisième victoire sur cette 110ème édition en autant de sprints massifs disputés.

⏪A terrific finish in Bordeaux that sees @JasperPhilipsen take his 3rd win of the #TDF2023 ⏪Une fin d'épreuve ultra-rapide à Bordeaux qui permet à @JasperPhilipsen de remporter sa 3e victoire sur le #TDF2023. pic.twitter.com/Hv0w7Lr3HX — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2023

La réaction de Jasper Philipsen

« Je pense qu’on peut être fiers de la performance de l’équipe. Je suis vraiment fier d’eux, de la manière dont ils ont travaillé ensemble. On était bien groupé dans les trois derniers kilomètres avec Jonas (Rickaert) et Mathieu (Van der Poel). J’ai toujours été dans la bonne roue et je n’ai pas eu de gros efforts à faire avant mon sprint. C’est un Tour de France de rêve pour nous. Il (Mark Cavendish, ndlr) l [Cavendish] était hyper fort. J’aurais adoré le voir gagner, je pense que tout le monde en a envie. C’est un objectif de le ramener à Paris (le maillot vert, nldr). Mais on n’a fait qu’une semaine, c’est un Tour de France long et compliqué. On verra, j’apprécie juste le moment ».

Le classement de la 7ème étape du Tour de France

Jasper Philipsen Mark Cavendish Biniam Girmay

Les maillots distinctifs du Tour de France

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) Neilson Powless (EF Education-EasyPost) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Simon Gugliemi (Arkéa-Samsic)