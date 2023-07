Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté, ce jeudi, la 6ème étape du Tour de France. Pour cette deuxième étape pyrénéenne, les favoris n’auront laissé aucune chance aux échappées. Dans le col du Tourmalet, l’équipe Jumbo-Visma accélère pour préparer l’attaque de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), à 2 kilomètres du sommet. Contrairement à hier, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) parvient à suivre le Danois. Le maillot jaune Jai Hindley a tenté de s’accrocher avant de céder, et de réintégrer le peloton. Au sommet du Tourmalet, Wout Van Aert, présent dans l’échappée, attend son leader Jonas Vingegaard et creuse l’écart à plus de 2:30″ sur le groupe maillot jaune au pied l’ascension finale de Cauterets-Cambasque.

À 4,5 kilomètres de l’arrivée, Wout Van Aert s’écarte et laisse filer les deux grands favoris du Tour de France. Vingegaard accélère, mais comme dans le Tourmalet, Pogacar parvient à suivre de leader de la Jumbo-Visma. À 2,7 kilomètres de l’arrivée, Tadej Pogacar place une accélération franche et Vingegaard ne peut pas le suivre. Le Slovène creuse l’écart et s’impose en solitaire au sommet de Cauterets-Cambasque. Sur la ligne, il devance le Danois de 24 secondes. Vingegaard s’empare du maillot jaune de leader, 25″ devant Pogacar. Premier Français, Romain Bardet (Team DSM) prend la 10ème place de l’étape à 3:12″.

Le classement de la 6ème étape du Tour de France

Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Tobias Halland Johannessen

Les maillots distinctifs du Tour de France

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) Neilson Powless (EF Education-EasyPost) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Wout Van Aert (Jumbo-Visma)