Distancé par Jonas Vingegaard sur les pentes de Marie-Blanque, Tadej Pogacar a perdu plus d’une minute sur le Danois.

La première étape pyrénéenne aura tenu toutes ses promesses. Outre le numéro de Jai Hindley, on a également eu le droit à une belle bagarre dans le peloton des favoris. Dans le col de Marie-Blanque, Tadej Pogacar n’a pas été en mesure de suivre l’accélération de son rival Jonas Vingegaard. Sur la ligne, il cède plus 1:04″ au vainqueur du dernier Tour de France. Au général, Pogacar est désormais 6ème, à 1:40″ de Jai Hindley et 53″ de Vingegaard. Le Slovène espère avoir de meilleures sensations pour l’étape de demain, qui arrive au sommet de Cauterets-Cambasque.

Tadej Pogacar : « C’était une course difficile, mais je suis surtout triste d’apprendre que ma copine a chuté sur le Giro féminin. C’est plus grave pour moi de savoir que j’ai perdu une minute sur Jonas. Lorsqu’il a commencé à accélérer avec Sepp Kuss, il a vraiment mis un gros rythme et j’ai bien vu qu’il allait attaquer. Dans les deux derniers kilomètres de montée, je n’ai pas pu le suivre, il (Vingegaard, nldr) était plus fort que moi aujourd’hui. Mais je me sens plutôt bien et j’espère que je pourrai avoir de meilleures jambes demain, ce sera encore une étape difficile ».