Victime d’une chute dans le dernier kilomètre de la 4ème étape du Tour de France, Luis Leon Sanchez souffre d’une fracture de la clavicule.

Malgré une journée calme dans le peloton, plusieurs coureurs sont allés au sol dans les derniers kilomètres de la 4ème étape du Tour de France. L’un des favoris du jour, Fabio Jakobsen a notamment chuté comme Luis Leon Sanchez, tombé dans le dernier virage. Le vétéran espagnol souffre d’une fracture de la clavicule et ne prendra pas le départ de la 5ème étape demain. « Luis Leon Sanchez s’est cassé la clavicule gauche dans le dernier kilomètre de l’étape 4. Demain, il rentre chez lui en Espagne où il subira une opération », précise l’équipe Astana.

🇫🇷 RACE: @LeTour @LLEONSANCHEZ broke his left collarbone in the last kilometer of stage 4. Tomorrow he goes home to Spain where he will undergo an operation. Recover well, Luisle!#TDF2023 #AstanaQazaqstanTeam

📸 @SprintCycling pic.twitter.com/B5Zb9a1bEI

