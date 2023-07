5ème de l’étape, Wout Van Aert a dû couper son effort lors du sprint final après un contact avec Jasper Philipsen et des spectateurs.

Furieux d’avoir manqué la victoire hier, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a terminé 5ème du sprint ce lundi lors de la 3ème étape du Tour de France 2023. Au terme d’un final sinueux, le coureur belge n’est pas parvenu à déborder Jasper Philipsen et a dû ralentir après avoir touché son compatriote, mais aussi certains spectateurs.

« Le travail de Christophe a été excellent. Du coup, j’étais bien placé. J’ai essayé de passer Philipsen par la droite. Malheureusement, j’ai perdu la vitesse de pointe parce que Jasper et moi nous sommes touchés et parce que je suis entré en collision avec les spectateurs sur le bord de la route. Je n’ai pas pu terminer mon sprint et j’ai terminé cinquième. Heureusement, je suis resté en un seul morceau. C’est la chose la plus importante. Ma forme est bonne. Demain, il y aura probablement une autre chance dans un sprint massif Ensuite, bien sûr, je réessaierai », a analysé Wout Van Aert.