Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la 9ᵉ étape du Tour de France 2025. En début d’étape, les coureurs de l’équipe Alpecin-Deceuninck, Jonas Rickaert et Mathieu van der Poel attaquent et vont passer la journée seuls à l’avant. Ils compteront jusqu’à 5 minutes d’avance, mais les équipes de sprinters réagissent dans le final.

💪 Double attack from the @AlpecinDCK team! 🇧🇪 Jonas Rickaert attacks first followed by 🇳🇱 @mathieuvdpoel !

Dans le final, les deux fuyards font de la résistance. Mathieu van der Poel tente de résister seul, mais se fait reprendre dans le dernier kilomètre. C’est finalement Tim Merlier qui s’impose au sprint à Châteauroux. Il devance Jonathan Milan (Lidl-Trek) et Arnaud De Lie (Lotto Cycling Team).

🤩 Caught with less than a km to go after a huge effort, @mathieuvdpoel couldn’t prevent the sprint. A look back at the last km of this 9th stage.

🤩 Repris à moins d’un km de l’arrivée après un énorme numéro, @mathieuvdpoel n’a pas pu empêcher le sprint. Retour sur le dernier… pic.twitter.com/rehkblSMaB

— Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2025