Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce dimanche, la 2ᵉ étape du Tour de France 2025. En début d’étape, malgré la pluie, quatre coureurs décident de passer la journée à l’avant avec Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team), le champion de Norvège, Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) et Brent Van Moer (Lotto). Les quatre fuyards sont repris juste après le sprint intermédiaire, qui a été vivement disputé par les sprinters dans le peloton.

🚴‍♂️ #TDF2025 | 😮 Ambiance tendue après le sprint intermédiaire, avec notamment Jonathan Milan qui semble très remonté ! 📺 Suivez la course et posez vos questions sur le livechat à notre expert Lilian Calmejane : https://t.co/34bmULVdrp pic.twitter.com/04iHTZ7ZVa — francetvsport (@francetvsport) July 6, 2025

Dans la Côte de Saint-Étienne-au-Mont (1.1 km à 9.4%), ça accélère dans le peloton et on ne retrouve plus qu’une dizaine de coureurs à l’avant avec les favoris de ce Tour de France 2025. Ça se regroupe dans la côté d’Outreau (0,8 km à 8%) et on retrouve désormais une trentaine de coureurs à l’avant. Dans la bosse finale, Mathieu van der Poel lance le sprint et s’impose en costaud. Il devance Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) et Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike). Le Néerlandais décroche sa deuxième victoire d’étape sur les routes du Tour de France et s’empare du maillot jaune.

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de France 2025

Mathieu van der Poel Tadej Pogačar Jonas Vingegaard

