Les coureurs renouent avec la montagne ce dimanche, avant la première journée de repos lundi. Le départ sera donné de Saint-Léonard-de-Noblat, village où résidait Raymond Poulidor. L’arrivée de cette 9ème étape est jugée au sommet du Puy-de-Dôme, que le peloton n’a plus escaladé depuis 35 ans. La montée finale est longue 13,3 km avec 7,7% de pente moyenne. Les quatre derniers kilomètres seront les plus raides avec une pente moyenne avoisinant les 12%. Le public n’aura pas accès à ces quatre derniers kilomètres, le site étant classé à l’Unesco. On s’attend à une nouvelle bataille entre Vingegaard et Pogacar.

Nos favoris : Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 55 sur France 3 et Eurosport 1.