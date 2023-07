L’étape du retour historique du Tour de France au Puy de Dôme a été prise en mains par un groupe d’échappés particulièrement solide de 14 coureurs, qui se sont départagés dans les 50 derniers kilomètres à partir d’une attaque solitaire audacieuse de Matteo Jorgenson. Le coureur américain de Movistar a pu croire à la victoire jusque dans le dernier kilomètre, où il a été repris par Michael Woods, auteur d’une superbe remontée qui lui apporte sa première victoire d’étape sur le Tour de France. Dans le peloton des favoris, l’essorage orchestré par les Jumbo-Visma dans l’ascension finale a abouti à un mano à mano dans les deux derniers kilomètres entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar : le Maillot Jaune a cédé huit secondes, mais pas sa position de leader du général.

Woods s’impose lors d’une arrivée spectaculaire au sommet du Puy de Dôme

Le coureur canadien Michael Woods (Israel – Premier Tech) a brillamment remporté la 9e étape du Tour de France 2023. Lors de cette étape difficile, son talent et sa stratégie ont été mis en avant, lui permettant de s’adjuger la victoire au sommet du Puy de Dôme.

Un final haletant

Dans les 500 derniers mètres de la course, Woods est parvenu à rattraper Matteo Jorgenson (Movistar), qui avait anticipé sa prise d’avance au sein de l’échappée. Malgré les 2 minutes d’avance dont disposait Jorgenson sur Woods, ce dernier a réussi à le dépasser et à franchir la ligne d’arrivée en première position. C’est ainsi que le coureur canadien a créé la surprise et a remporté cette étape du Tour de France.

🏆🇨🇦 @rusty_woods wins at the top of the Puy de Dôme! 🏆🇨🇦 @rusty_woods s’impose au Puy de Dôme !#TDF2023 pic.twitter.com/X3LRwBC79s — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2023

Une victoire méritée

Cette victoire de Woods est le fruit d’une gestion parfaite de la course. Il a su gérer son effort tout au long de l’étape, gardant des réserves pour le moment crucial de l’ascension finale. Son talent et sa détermination lui ont permis de surpasser ses adversaires et de franchir en premier la ligne d’arrivée, sous les acclamations du public.

Un podium bien mérité pour Pierre Latour

Derrière Woods, on retrouve Pierre Latour (TotalEnergies) à la deuxième place de cette étape. Le coureur français a montré une grande détermination et a réussi à tenir le rythme dans les dernières pentes. Sa performance lui permet de monter sur la deuxième marche du podium, une belle récompense pour ses efforts.

Le classement de la 9ème étape du Tour de France 2023

Michael Woods (Israel – Premier Tech) 4h19’41’’ Pierre Latour (TotalEnergies), +28” Matej Mohoric (Bahrain Victorious), +35”

CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE