4ème de la 1ʳᵉ étape du Tour de France à 12 secondes d’Adam Yates, Thibaut Pinot revient sur ce premier jour de course.

Thibaut Pinot a terminé 4ème de la 1ʳᵉ étape du Tour de France, dans le groupe des principaux favoris avec Pogacar, Vingegaard mais aussi son coéquipier, David Gaudu (10ème de l’étape). « On est deux dans le bon groupe avec David. C’est une bonne journée. Une journée presque parfaite. On aurait aimé jouer la victoire mais, devant, les deux frères Yates étaient très forts », a réagi le Franc-Comtois.

« C’était un beau parcours pour une première étape et cela a donné une belle course. Au pied de la côte de Pike, je n’étais pas super bien placé, car je ne voulais pas faire d’efforts inutiles. J’ai fait le jump quand le chemin s’est ouvert, mais si c’était à refaire, je m’y prendrais autrement. Je suis quatrième, c’est bien pour la suite. Demain ? Le groupe pour la gagne sera, je pense, plus nombreux », conclut Thibaut Pinot.