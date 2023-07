Adam Yates (UAE Team Emirates) a remporté, ce samedi, la 1ʳᵉ étape du Tour de France 2023. Las la dernière ascension, la côte de Pike, Adam Yates accélère, avant d’être rejoint par son frère jumeau, Simon Yates (Team Jayco-AlUla). Dans le final de l’étape, les deux hommes s’entendent à la perfection et creusent sur le groupe Pogacar/Vingegaard. Dans la montée finale de Bilbao, Adam Yates distance son frère et s’en va remporter la 1ʳᵉ étape du Tour de France 2023. Sur la ligne, il devance Simon Yates, +04″ et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), +12″. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) prend la quatrième place de l’étape. Adam Yates s’empare du premier maillot jaune de ce Tour de France. À noter que deux principaux prétendants pour le podium, Richard Carapaz et Enric Mas sont tombés à 20 km de l’arrivée. L’Équatorien a perdu du temps tandis que Mas a abandonné la course.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de France