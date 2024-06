Après Bilbao l’an dernier, Barcelone accueillera le Grand Départ du Tour de France en 2026.

Le Tour de France 2026 s’élancera depuis l’Espagne, à Barcelone. ASO vient de confirmer que la capitale espagnole accueillera le Grand Départ, le 4 juillet 2026. La Grande Boucle a déjà rendu visite à la capitale de Catalogne, la dernière fois pendant l’édition 2009, mais il s’agissait alors de l’arrivée de la 6ᵉ étape, remportée au pied du stade olympique de Montjuïc par Thor Hushovd Après Bilbao en 2023, le Tour de France s’élancera de nouveau depuis l’Espagne. Pour rappel, cette année, la plus grande course du monde partira de Florence en Italie. En 2025, la course partira de Lille, dans le Nord.

Les étapes du Tour de France à Barcelone

2009

Étape 6, Gérone > Barcelone, 181,5 km (victoire de Thor Hushovd, Nor)

Étape 7, Barcelone > Andorre Arcalis, 224 km (Brice Feillu, Fra)

1965

Étape 11, Ax-les-Thermes > Barcelone, 240 km (José Perez Francès, Esp)

Étape 12, Barcelone > Perpignan, 219 km (Jan Janssen, Hol)

1957

Étape 15a, Perpignan > Barcelone, 197 km (René Privat, Fra)

Étape 15b, Barcelone > Barcelone, clm-ind. 9,6 km (Jacques Anquetil, Fra)

Étape 16, Barcelone > Ax-les-Thermes, 220 km (Jean Bourlès, Fra)