L’équipe Visma | Lease a Bike vient de dévoiler son maillot spécial pour le Tour de France 2024, rendant hommages à la Renaissance.

Après avoir dévoilé sa sélection, l’équipe Visma | Lease a Bike vient de présenter son maillot spécial Tour de France, qui rend hommage à la Renaissance. La 111ᵉ édition du Tour de France chemine de Florence à Nice, du berceau de la Renaissance jusqu’au pays où elle s’est épanouie comme jamais. Le Grand Départ a lieu dans la ville des penseurs créatifs, des innovateurs révolutionnaires et des artistes polyvalents tels que Michel-Ange, Léonard de Vinci et Donatello. Le maillot, du partenaire vestimentaire AGU, a été dévoilé de manière particulière ces derniers jours avec l’aide des fans à travers une expérience numérique.

Inspired by The Renaissance. Characterised by the spirit of limitless thinking. We proudly present our new limited edition Tour de France jersey. ⚜️🔹 #limitlessthinking Discover the jersey: https://t.co/Ouli38Exvw pic.twitter.com/OWmXrBmeT4 — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 20, 2024

Richard Plugge, PDG de l’équipe Visma | Lease a Bike :

« Avec ce magnifique maillot de cyclisme, nous honorons non seulement cette période historique et cette belle ville et région, mais il symbolise également notre dévouement à l’innovation et au renouveau. Cet engagement s’étend à la fois au sein de notre équipe et dans notre collaboration avec nos partenaires. . Le nouveau maillot cycliste sera porté pour la première fois lors de la première étape du Tour de France 2024 à Florence, où Team Visma | Lease a Bike poursuit son ambition d’entrer dans l’histoire du sport ».