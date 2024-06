« Je suis vraiment excité par mon premier Tour de France, l’équipe et moi avons travaillé dur en Andorre au camp d’entraînement, et je pense que sur ce Tour, il faut être prêt dès la première étape. C’est une semaine d’ouverture vraiment difficile. Nous commençons en Italie, ce qui me convient. J’ai de l’expérience sur le Giro et j’y ai remporté deux étapes, alors j’espère que cela m’apportera de la chance sur le Tour de cette année. Je me bats pour faire de mon mieux au classement général, et il y a une concurrence très forte, mais je sais que si je suis ma course, je peux être parmi les meilleurs talents et aussi me battre pour le maillot blanc. J’ai une équipe formidable avec beaucoup d’expérience qui me guidera et m’aidera tout au long des trois semaines à venir ».