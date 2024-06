L’équipe Lotto Dstny visera les victoires d’étape sur le Tour de France avec Maxim Van Gils mais aussi le nouveau champion de Belgique, Arnaud de Lie.

La Lotto Dstny vient de dévoiler sa sélection pour le Tour de France 2024. L’équipe sera emmenée par Arnaud De Lie, qui vient de décrocher le titre de champion de Belgique. Le Taureau de Lescheret visera les victoires d’étape au sprint. Très en forme depuis le début de saison, Maxim Van Gils sera la deuxième carte maitresse de l’équipe pour décrocher une victoire d’étape. Brent Van Moer, Harm Vanhoucke, Victor Campenaerts, Jarrad Drizners, Sébastien Grignard et Cedric Beullens complètent la sélection.

We present you our 2024 Tour de France Team! 🤩 @LeTour #TDF2024

Video: VanVid pic.twitter.com/wR7VBQLU2b

— Lotto Dstny (@lotto_dstny) June 24, 2024